Путин и Ас-Сиси подтвердили настрой на развитие сотрудничества

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого лидеры подтвердили настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в разных сферах.

Об этом в понедельник вечером сообщает пресс-служба Кремля. При этом сообщается, что президент России тепло поздравил своего египетского коллегу с убедительной победой на прошедших в Египте выборах главы государства.

«Подтверждён настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах, включая энергетику, промышленность и транспорт», - говорится в сообщении.

Также президенты РФ и Египта, в преддверии предстоящего трехстороннего российско-турецко-иранского саммита в Анкаре, обсудили вопросы урегулирования сирийского кризиса и ближневосточную ситуацию в целом.