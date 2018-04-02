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 Учебный корабль ВМФ РФ «Перекоп» вошел в воды Эгейского моря

Учебный корабль ВМФ РФ «Перекоп» вошел в воды Эгейского моря
Защита Саакашвили обжаловала в суде запрет на его въезд на Украину

Защита Саакашвили обжаловала в суде запрет на его въезд на Украину

 ​​​​​​​Депутат Рады призвал ответить «польским негодяям» за бандеровский флаг

​​​​​​​Депутат Рады призвал ответить «польским негодяям» за бандеровский флаг
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22:55   2 Апреля 2018
Весь мир
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Путин и Ас-Сиси подтвердили настрой на развитие сотрудничества

Путин и Ас-Сиси подтвердили настрой на развитие сотрудничества

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого лидеры подтвердили настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в разных сферах.

Об этом в понедельник вечером сообщает пресс-служба Кремля. При этом сообщается, что президент России тепло поздравил своего египетского коллегу с убедительной победой на прошедших в Египте выборах главы государства.

«Подтверждён настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах, включая энергетику, промышленность и транспорт», - говорится в сообщении.

Также президенты РФ и Египта, в преддверии предстоящего трехстороннего российско-турецко-иранского саммита в Анкаре, обсудили вопросы урегулирования сирийского кризиса и ближневосточную ситуацию в целом.

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Автор: Александр Люблинский
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