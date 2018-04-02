Трамп стал популярнее Обамы, показал опрос

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос за последние несколько дней на 3%, составив 50%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской службой изучения общественного мнения Rasmussen Reports. На тот же момент пребывания на посту главы США, а именно 2 апреля 2010 года, рейтинг предыдущего президента страны Барака Обамы составлял лишь 46%.

Количество опрошенных, которые не одобряют деятельность нынешнего президента США, снизился на ту же величину — до 49% в сравнении с социологическим исследованием, которое проводилось в Соединенных Штатах тремя днями ранее.