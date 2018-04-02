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Представитель Марокко передал Путину послание короля Мухаммеда VI

Представитель Марокко передал Путину послание короля Мухаммеда VI

 Учебный корабль ВМФ РФ «Перекоп» вошел в воды Эгейского моря

Учебный корабль ВМФ РФ «Перекоп» вошел в воды Эгейского моря
Защита Саакашвили обжаловала в суде запрет на его въезд на Украину

Защита Саакашвили обжаловала в суде запрет на его въезд на Украину

 ​​​​​​​Депутат Рады призвал ответить «польским негодяям» за бандеровский флаг

​​​​​​​Депутат Рады призвал ответить «польским негодяям» за бандеровский флаг
​​​​​​​Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал во Флориде

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 При взрыве в Ереване восемь человек получили осколочные ранения

При взрыве в Ереване восемь человек получили осколочные ранения
22:54   2 Апреля 2018
Политика
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Трамп стал популярнее Обамы, показал опрос

Трамп стал популярнее Обамы, показал опрос

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос за последние несколько дней на 3%, составив 50%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской службой изучения общественного мнения Rasmussen Reports. На тот же момент пребывания на посту главы США, а именно 2 апреля 2010 года, рейтинг предыдущего президента страны Барака Обамы составлял лишь 46%.

Количество опрошенных, которые не одобряют деятельность нынешнего президента США, снизился на ту же величину — до 49% в сравнении с социологическим исследованием, которое проводилось в Соединенных Штатах тремя днями ранее.

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Автор: Олег Королев
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