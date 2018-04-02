Мы в соц.сетях:
Представитель Марокко передал Путину послание короля Мухаммеда VI

Представитель Марокко передал Путину послание короля Мухаммеда VI

 Учебный корабль ВМФ РФ «Перекоп» вошел в воды Эгейского моря

Учебный корабль ВМФ РФ «Перекоп» вошел в воды Эгейского моря
Защита Саакашвили обжаловала в суде запрет на его въезд на Украину

Защита Саакашвили обжаловала в суде запрет на его въезд на Украину

 ​​​​​​​Депутат Рады призвал ответить «польским негодяям» за бандеровский флаг

​​​​​​​Депутат Рады призвал ответить «польским негодяям» за бандеровский флаг
​​​​​​​Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал во Флориде

​​​​​​​Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал во Флориде

 При взрыве в Ереване восемь человек получили осколочные ранения

При взрыве в Ереване восемь человек получили осколочные ранения
Представитель Марокко передал Путину послание короля Мухаммеда VI

Представитель Марокко передал Путину послание короля Мухаммеда VI

 Учебный корабль ВМФ РФ «Перекоп» вошел в воды Эгейского моря

Учебный корабль ВМФ РФ «Перекоп» вошел в воды Эгейского моря
Защита Саакашвили обжаловала в суде запрет на его въезд на Украину

Защита Саакашвили обжаловала в суде запрет на его въезд на Украину

 ​​​​​​​Депутат Рады призвал ответить «польским негодяям» за бандеровский флаг

​​​​​​​Депутат Рады призвал ответить «польским негодяям» за бандеровский флаг
​​​​​​​Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал во Флориде

​​​​​​​Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал во Флориде

 При взрыве в Ереване восемь человек получили осколочные ранения

При взрыве в Ереване восемь человек получили осколочные ранения
22:37   2 Апреля 2018
Весь мир
53

​​​​​​​СМИ: Турция выдала лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую»

​​​​​​​СМИ: Турция выдала лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую»

Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) выдало проекту АЭС «Аккую» лицензию на строительство первого блока.

Об этом в понедельник вечером сообщает Анатолийское агентство. 

Напомним: ранее Анкара присвоила проекту Атомной электростанции «Аккую» статус стратегической инвестиции. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснил, что данный статус позволит сэкономить при строительстве станции около десяти миллиардов долларов. 

Также СМИ сообщают, что заливка «первого бетона» может состояться уже во вторник 3 апреля, в церемонии возможно примут участие президенты России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #экономика #турция #политика #лицензия #анкара #общество #весь мир #аэс аккую #строительство первого блока
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Почему выбирать мэра в Екатеринбурге хотят меньше двух тысяч человек и Ройзман Россия
Почему выбирать мэра в Екатеринбурге хотят меньше двух тысяч человек и Ройзман
У нынешнего градоначальника нет ни кадровых полномочий, ни финансовых. Судьба института мэра Екатеринбурга, который с 2013-года стал свадебным генералом, решится не на митинге.
21:25   2 Апреля 2018
3921
США запросили мира, или Зачем Трамп пригласил к себе Путина Весь мир

США запросили мира, или Зачем Трамп пригласил к себе Путина

20:11   2 Апреля 2018
5547
Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург Весь мир

Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург

19:18   2 Апреля 2018
64
Курды привезли в Сирию Маркса и сепаратизм. Права человека забыли Весь мир

Курды привезли в Сирию Маркса и сепаратизм. Права человека забыли

17:45   2 Апреля 2018
59
Новости smi2.ru
И этим студентом не был Хокинг

И этим студентом не был Хокинг

 Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

 Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии

Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии

 Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова

Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова