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Защита Саакашвили обжаловала в суде запрет на его въезд на Украину

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 ​​​​​​​Депутат Рады призвал ответить «польским негодяям» за бандеровский флаг

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 При взрыве в Ереване восемь человек получили осколочные ранения

При взрыве в Ереване восемь человек получили осколочные ранения
22:21   2 Апреля 2018
Весь мир
57

​​​​​​​При взрыве в ереванском ресторане пострадали граждане РФ

​​​​​​​При взрыве в ереванском ресторане пострадали граждане РФ

В числе девяти человек, пострадавших при взрыве в ресторане в центре Еревана оказались граждане РФ и Ирана.

Об этом в понедельник вечером сообщает подполковник МЧС Армении Тигран Восканян, отмечая, что также в числе пострадавших при взрыве оказалось несколько детей. Слова представителя МЧС Армении приводит агентство «Интерфакс».

«В общей сложности пострадали девять человек, все они госпитализированы, среди пострадавших есть дети и подростки от шести до 16 лет, жизни девочки восьми лет угрожает опасность», - рассказал Тигран Восканян, отметив, что среди пострадавших трое россиян и два гражданина Ирана.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что в центре Еревана на кухне ресторана взорвался кислородный баллон.

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Автор: Александр Люблинский
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