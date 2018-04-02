​​​​​​​При взрыве в ереванском ресторане пострадали граждане РФ

В числе девяти человек, пострадавших при взрыве в ресторане в центре Еревана оказались граждане РФ и Ирана.

Об этом в понедельник вечером сообщает подполковник МЧС Армении Тигран Восканян, отмечая, что также в числе пострадавших при взрыве оказалось несколько детей. Слова представителя МЧС Армении приводит агентство «Интерфакс».

«В общей сложности пострадали девять человек, все они госпитализированы, среди пострадавших есть дети и подростки от шести до 16 лет, жизни девочки восьми лет угрожает опасность», - рассказал Тигран Восканян, отметив, что среди пострадавших трое россиян и два гражданина Ирана.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что в центре Еревана на кухне ресторана взорвался кислородный баллон.