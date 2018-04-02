Более 900 человек за минувшие сутки вернулись в свои дома в Сирии

В Сирии за прошедшие сутки в свои дома вернулись 923 человека.

Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко, слова которого приводит РИА Новости.

Он также заявил о том, что в целом обстановка в стране в настоящее время стабилизируется, но совместный иранско-российско-турецкий координационный центр за последние сутки фиксировал отдельные случаи нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск, Хомс, Латакия и Деръа.