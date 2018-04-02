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 Учебный корабль ВМФ РФ «Перекоп» вошел в воды Эгейского моря

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Защита Саакашвили обжаловала в суде запрет на его въезд на Украину

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​​​​​​​Депутат Рады призвал ответить «польским негодяям» за бандеровский флаг
​​​​​​​Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал во Флориде

​​​​​​​Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал во Флориде

 При взрыве в Ереване восемь человек получили осколочные ранения

При взрыве в Ереване восемь человек получили осколочные ранения
Представитель Марокко передал Путину послание короля Мухаммеда VI

Представитель Марокко передал Путину послание короля Мухаммеда VI

 Учебный корабль ВМФ РФ «Перекоп» вошел в воды Эгейского моря

Учебный корабль ВМФ РФ «Перекоп» вошел в воды Эгейского моря
Защита Саакашвили обжаловала в суде запрет на его въезд на Украину

Защита Саакашвили обжаловала в суде запрет на его въезд на Украину

 ​​​​​​​Депутат Рады призвал ответить «польским негодяям» за бандеровский флаг

​​​​​​​Депутат Рады призвал ответить «польским негодяям» за бандеровский флаг
​​​​​​​Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал во Флориде

​​​​​​​Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал во Флориде

 При взрыве в Ереване восемь человек получили осколочные ранения

При взрыве в Ереване восемь человек получили осколочные ранения
22:26   2 Апреля 2018
Весь мир
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Более 900 человек за минувшие сутки вернулись в свои дома в Сирии

Более 900 человек за минувшие сутки вернулись в свои дома в Сирии

В Сирии за прошедшие сутки в свои дома вернулись 923 человека.

Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко, слова которого приводит РИА Новости.

Он также заявил о том, что в целом обстановка в стране в настоящее время стабилизируется, но совместный иранско-российско-турецкий координационный центр за последние сутки фиксировал отдельные случаи нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск, Хомс, Латакия и Деръа.

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #политика #весь мир
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