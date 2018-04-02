Четыре российских дипломата покинули Германию

Четверо российских дипломатов, высланных германским правительством в связи с инцидентом в Солсбери, покинули территорию ФРГ.

Об этом в понедельник со ссылкой на российское посольство в Берлине сообщает агентство ТАСС.

«В выходные они покинули страну», - говорится в сообщении.

Напомним: о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля» в прошлый понедельник – 26 марта – сообщили США, Канада, Украина и ряд европейских стран. При этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что высылку российских дипломатов из стран Евросоюза можно назвать «сигналом единства».