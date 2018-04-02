Представитель Марокко передал Путину послание короля Мухаммеда VI

Министр-делегат при главе правительства Марокко по вопросам национальной обороны Абдельлатиф Луди передал послание короля Мухаммеда VI российскому лидеру Владимиру Путину во время посещения МИД РФ.

Об этом сообщили ТАСС в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что в российском МИД в ходе беседы, в которой также участвовал посол Марокко в Москве Абделькадер Лешехеб, стороны обсудили ряд актуальных вопросов дальнейшего развития дружественных российско-марокканских отношений, в том числе и углубление доверительного политического диалога между государствами по сегодняшней ситуации в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне.