МЧС Армении: При взрыве в ресторане в Ереване пострадали девять человек

Число пострадавших при взрыве в ереванском ресторане возросло до девяти человек.

Об этом в понедельник вечером сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу МЧС Армении. В частности, представитель ведомства заявил, что, согласно предварительным данным, кислородный баллон взорвался на кухне ресторана.

«Девять человек пострадали. Среди пострадавших есть иностранцы. Погибших нет», - говорится в сообщении.

Все пострадавшие, по данным МЧС Армении, были доставлены в местный медцентр «Святого Григория Просветителя».

Напомним: ранее в понедельник СМИ сообщили, что при взрыве в ереванском ресторане пострадали семь человек.