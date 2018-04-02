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МЧС Армении: При взрыве в ресторане в Ереване пострадали девять человек

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 В МИД не поступала информация о пострадавших в Ереване россиянах

В МИД не поступала информация о пострадавших в Ереване россиянах
МЧС Армении: При взрыве в ресторане в Ереване пострадали девять человек

МЧС Армении: При взрыве в ресторане в Ереване пострадали девять человек

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21:43   2 Апреля 2018
Весь мир
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МЧС Армении: При взрыве в ресторане в Ереване пострадали девять человек

МЧС Армении: При взрыве в ресторане в Ереване пострадали девять человек

Число пострадавших при взрыве в ереванском ресторане возросло до девяти человек.

Об этом в понедельник вечером сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу МЧС Армении. В частности, представитель ведомства заявил, что, согласно предварительным данным, кислородный баллон взорвался на кухне ресторана.

«Девять человек пострадали. Среди пострадавших есть иностранцы. Погибших нет», - говорится в сообщении.

Все пострадавшие, по данным МЧС Армении, были доставлены в местный медцентр «Святого Григория Просветителя».

Напомним: ранее в понедельник СМИ сообщили, что при взрыве в ереванском ресторане пострадали семь человек.

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Автор: Александр Люблинский
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