Учебный корабль ВМФ РФ «Перекоп» вошел в воды Эгейского моря
Учебный корабль ВМФ РФ «Перекоп», который отправился в поход по маршруту Севастополь-Владивосток, вошел в Эгейское море.
Об этом сообщил в понедельник представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России по ВМФ Игорь Дыгало, слова которого приводит РИА Новости. Он также отметил, что ранее учебный корабль «Перекоп» успешно завершил прохождение черноморской проливной зоны Босфор-Дарданеллы.
На борту корабля находятся более 200 курсантов Военно-морского института (морского корпуса Петра Великого) военного учебно-научного центра ВМФ РФ.