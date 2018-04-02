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 Учебный корабль ВМФ РФ «Перекоп» вошел в воды Эгейского моря

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21:28   2 Апреля 2018
Россия
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Учебный корабль ВМФ РФ «Перекоп» вошел в воды Эгейского моря

Учебный корабль ВМФ РФ «Перекоп» вошел в воды Эгейского моря

Учебный корабль ВМФ РФ «Перекоп», который отправился в поход по маршруту Севастополь-Владивосток, вошел в Эгейское море.

Об этом сообщил в понедельник представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России по ВМФ Игорь Дыгало, слова которого приводит РИА Новости. Он также отметил, что ранее учебный корабль «Перекоп» успешно завершил прохождение черноморской проливной зоны Босфор-Дарданеллы.

На борту корабля находятся более 200 курсантов Военно-морского института (морского корпуса Петра Великого) военного учебно-научного центра ВМФ РФ.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #минобороны #мвф #общество #эгейское море #перекоп
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