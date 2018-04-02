СМИ: ФРГ, Франция и Украина могут провести саммит по Донбассу без России

Лидеры Германии, Франции и Украины могут без участия России провести в мае саммит, посвященный размещению в Донбассе миротворческого контингента ООН.

Об этом в понедельник вечером со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщает издание «Коммерсант».

При этом отмечается, что речь фактически идет о встрече в «нормандском формате», из которого исключена Россия.

В частности, источник в администрации украинского президента рассказал, что подготовительную работу к организации трехстороннего саммита планируется провести во время визита Петра Порошенко в Берлин и его встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель – 10 апреля.

При этом издание приводит заявление источника в российском МИД, о том, что Москва не имеет ничего против подобных встреч, так как вопрос о миротворческом контингенте на юго-востоке Украины решается в Совете безопасности ООН.