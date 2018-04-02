​​​​​​​Депутат в Швейцарии призвала отменить антироссийские санкции

Почему выбирать мэра в Екатеринбурге хотят меньше двух тысяч человек и Ройзман

У нынешнего градоначальника нет ни кадровых полномочий, ни финансовых. Судьба института мэра Екатеринбурга, который с 2013-года стал свадебным генералом, решится не на митинге.