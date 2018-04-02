Депутат в Швейцарии призвала отменить антироссийские санкции
Швейцарский депутат, председатель Международного комитета Национального совета Элизабет Шнайдер-Шнайтер выступила за отмену санкций, введенных в отношении России.
Слова парламентария в понедельник приводит местное издание Blick.
«Нам лучше отказаться от этих санкций как по политическим, так и по экономическим причинам», - Элизабет Шнайдер-Шнайтер.
Также политик выступила за то, чтобы восстановить полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), приостановленные ранее.
Напомним: поэтапный процесс отмены антироссийских санкций ранее предложили в ФРГ.