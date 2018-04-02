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 В МИД не поступала информация о пострадавших в Ереване россиянах

В МИД не поступала информация о пострадавших в Ереване россиянах
МЧС Армении: При взрыве в ресторане в Ереване пострадали девять человек

МЧС Армении: При взрыве в ресторане в Ереване пострадали девять человек

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Представитель Марокко передал Путину послание короля Мухаммеда VI

Представитель Марокко передал Путину послание короля Мухаммеда VI

 Учебный корабль ВМФ РФ «Перекоп» вошел в воды Эгейского моря

Учебный корабль ВМФ РФ «Перекоп» вошел в воды Эгейского моря
​​​​​​​Депутат Рады призвал ответить «польским негодяям» за бандеровский флаг

​​​​​​​Депутат Рады призвал ответить «польским негодяям» за бандеровский флаг

 В МИД не поступала информация о пострадавших в Ереване россиянах

В МИД не поступала информация о пострадавших в Ереване россиянах
МЧС Армении: При взрыве в ресторане в Ереване пострадали девять человек

МЧС Армении: При взрыве в ресторане в Ереване пострадали девять человек

 СМИ: ФРГ, Франция и Украина могут провести саммит по Донбассу без России

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21:02   2 Апреля 2018
Ближнее зарубежье
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В МИД не поступала информация о пострадавших в Ереване россиянах

В МИД не поступала информация о пострадавших в Ереване россиянах

В российский МИД не поступала информация о пострадавших в Ереване гражданах РФ.

Об этом сообщает источник ИА «Политика сегодня» в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Северном проспекте в центре столицы Армении прогремел взрыв. В результате пострадали семь человек. На место взрыва выехали четыре расчета спасателей, опергруппы, а также группы быстрого реагирования Национального центра кризисного управления. Причиной произошедшего, согласно предварительным данным, послужил разорвавшийся газовый баллон.

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Автор: Алла Ларионова
#происшествия #взрыв #армения #россияне #ереван #весь мир
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