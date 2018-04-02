В МИД не поступала информация о пострадавших в Ереване россиянах
В российский МИД не поступала информация о пострадавших в Ереване гражданах РФ.
Об этом сообщает источник ИА «Политика сегодня» в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее сообщалось, что на Северном проспекте в центре столицы Армении прогремел взрыв. В результате пострадали семь человек. На место взрыва выехали четыре расчета спасателей, опергруппы, а также группы быстрого реагирования Национального центра кризисного управления. Причиной произошедшего, согласно предварительным данным, послужил разорвавшийся газовый баллон.