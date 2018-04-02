​​​​​​​Депутат Рады призвал ответить «польским негодяям» за бандеровский флаг

Народный депутат Украины призвал не обращать внимание на реакцию Польши и принять законопроект, регулирующий использование флага ОУН-УПА (экстремистской организации, запрещенной в РФ) наряду с украинскими государственными символами.

Об этом депутат Верховной Рады от фракции «Народный Фронт» Юрий Тимошенко заявил в интервью изданию «Обозреватель».

«Я сто процентов за красно-черный флаг, за священный флаг борьбы, за флаг ОУН-УПА* и за то, чтобы дать достойный отпор тем польским негодяям, которые топтали этот флаг, издеваясь над нами и нашим достоинством», - заявил Тимошенко, в частности.

При этом он подчеркнул, что выступает за то, чтобы черно-красные флаги висели на центральных площадях всех украинских городов.

Напомним: в марте текущего года депутаты Рады внесли законопроект, согласно которым черно-красный бандеровский флаг приравнивается к государственным символам Украины – желто-синему флагу, гербу и гимну, и должен вывешиваться над государственными зданиями в дни национальных праздников.

В то же время, в Польше сенат принял закон, предполагающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание преступлений украинских националистов, таких как Волынская резня. Позже закон был подписан президентом Польши Анджеем Дудой.

ОУН-УПА - Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия - экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.