Семь человек пострадали при взрыве в Ереване

На Северном проспекте в центре Еревана прогремел взрыв.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Армении. Отмечается, что на место происшествия выехали четыре расчета спасателей, оперативные группы, а также группы быстрого реагирования Национального центра кризисного управления.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя МЧС Армении сообщает о том, при взрыве пострадали семь человек. Погибших нет. В ведомстве отметили, что в центре Еревана взорвался газовый баллон.