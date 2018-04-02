Путин поучаствует в церемонии закладки АЭС «Аккую» в Турции

Мероприятие состоится в ходе визита Путина в Турцию 3 апреля.

Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

Рабочая поездка начнется с видеоконференции по случаю начала строительных работ атомной электростанции «Аккую», в ходе которой дадут команду начать заливку бетона.

На встрече в Анкаре глава Турции Реджеп Эрдоган и Путин обсудят вопросы поставок томатов в Россию.

АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с российскими реакторными установками. Ее запустят в 2023 году. Проект станции впервые в мире реализуется по модели build-own-operate («Строительство — владение — эксплуатация»), в соответствии с которой Россия построит АЭС, будет ею владеть и управлять.