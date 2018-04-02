Россия может запретить ввоз картофеля из Белоруссии из-за реэкспорта

Специалисты Россельхознадзора обнаружили партию египетского картофеля, который прибыл в Россию из Белоруссии вместе с фитосанитарным сертификатом республики.

Об этом сообщили на сайте ведомства. Если такое повторится, Россельхознадзор введет временные ограничения на поставки картофеля из Белоруссии, подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что Россельхознадор после инспекции ряда белорусских предприятий выявил мошенническую схему при производстве молока и масла.