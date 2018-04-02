СК: Предположительная причина пожара в «Зимней вишне» - короткое замыкание

Следователи-криминалисты при осмотре сгоревшего более недели назад кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», обнаружили кабели высокого напряжения, которые были проложены транзитом через батутный центр в детской развлекательной зоне.

Об этом, как говорится в видеоролике, опубликованном Следственным комитетом, было доложено главе ведомства Александру Бастрыкину по итогам его поездки в Кемерово.

«Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил они проложены транзитом через зал. Причина пожара, предположительно, — короткое замыкание», - заявил представитель Следственного комитета.

При этом в опубликованном видео СК говорится, что пожар в ТЦ начался именно в батутном центре, откуда быстро распространился по всему зданию. При этом приводятся свидетельства очевидцев о том, что электрические провода, собранные в пучок, свисали над бассейном с мягкими кубиками.

Также представитель группы следователей-криминалистов рассказал, что большинство погибших при пожаре скончались в кинотеатре, который не могли покинуть, от отравления угарным газом. Самую многочисленную группу погибших спасатели обнаружили перед одной из запертых дверей.

«По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют поступать все инструкции. Но ожидание спасателей обернулось для них смертью», - сообщил следователь, отметив, что пока не ясно, почему эти люди не попытались выйти через другую дверь.

Напомним: при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.