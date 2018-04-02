Эксперты из РФ готовы подключиться к расследованию «дела Скрипаля»

Российские эксперты готовы подключиться к расследованию дела об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Соответствующее заявление в понедельник сделал постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Он отметил, что российская сторона выступает за проведение всестороннего открытого непредвзятого расследования инцидента.

Напомним, 4 апреля в британском городе Солсбери неизвестные отравили Скрипаля и его дочь Юлию. Официальный Лондон обвиняет в произошедшем российское государство, однако не предоставляет никаких доказательств.