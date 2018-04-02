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20:14   2 Апреля 2018
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​​​​​​​Мэр Риги оспорит в КС перевод русских школ на латышский язык

Нил Ушаков – мэр латвийской столицы и лидер партии «Согласие» – заявил, что намерен оспорить в Конституционном суде действия президента Латвии, который ранее подписал закон о переводе образования в стране на латышский язык.

Об этом Нил Ушаков написал в понедельник на своей странице в социальной сети Facebook, отметив там же, что считает подписание этого закона большой ошибкой президента и, к сожалению, ожидаемым шагом с его стороны.

«Теперь остается Конституционный суд — в ближайшее время депутаты Сейма от «Согласия» используют свое право и обратятся с иском в Суд Сатверсме», - написал Ушков, отметив, при этом: - «Параллельно продолжается работа над введением на уровне Рижской думы программы дополнительных занятий на родном языке».

При этом мэр Риги отметил, что, если государство не в состоянии обеспечить защиту прав национальных меньшинств, это сделают местные власти на уровне самоуправления.

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Автор: Александр Люблинский
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