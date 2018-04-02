Опубликовано видео пожара в жилом доме в Сочи

В сети появилось видео с места крупного пожара в жилом доме в Сочи.

Ролик был опубликован в понедельник вечером на странице «ДТП и ЧП Сочи» в Instagram.

Ранее стало известно, что пожар на кровле жилого дома удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. Кроме того, по данным экстренных служб города, номер сложности пожара в Сочи повышен со второго до третьего уровня. Тушение огня затрудняется из-за сильного ветра.

Из дома эвакуировали 50 жильцов, в числе которых 15 детей. Все они в настоящее время находятся в пункте временного размещения, который был подготовлен на базе местного санатория. На место происшествия прибыл мэр Сочи Анатолий Пахомов.