США запросили мира, или Зачем Трамп пригласил к себе Путина

США считают, что они уже достаточно надавили на Россию и теперь пора снимать с этого политические дивиденды. А может все еще интереснее и американцы поняли что они проиграли?

Президент США Дональд Трамп предложил главе России Владимиру Путину встретиться в Вашингтоне. Эта новость в считанные часы облетела мировые информационные агентства и «эксперты» начали рассуждать на тему, а что бы это значило.

Между тем, достаточно вспомнить перипетии событий 30 летней давности и все встанет на свои места. Американцы вновь пытаются сыграть сценарий, при помощи которого они развалили Советский Союз. Правда, сегодня ситуация даже близко не напоминает ту, когда Рональд Рейган смог продиктовать Горбачеву свои условия. Скорее наоборот.

1980-е: от холодной войны к разрядке

Косвенно о том, что в США именно с позиций 1980-х воспринимают нынешний конфликт с РФ говорит многое. Холодная война между Россией и США, попытка Москвы поставить Европу в зависимость от своих энергоресурсов. Попытка розыгрыша американцами китайской карты, а также давление на стабильность российского государства с южного фланга. И не случайно американские политики проводят прямые аналогии с теми событиями и советуют своему президенту поступать сегодня точно так, как чуть более 30 лет назад поступил Рейган и его команда.

«Для меня это снова 1980-е. Я могу сказать вам, что Рейган делал. Каждый раз, когда Россия пыталась улучшить военные технологии, мы обходили их. Каждый раз, когда Россия выходила из-под контроля, Рейган в ответ оказывал давление», - сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Как мы помним, в начале 1980-х Вашингтон, используя в качестве повода ввод советских войск в Афганистан, начал нагнетать политическую истерию вокруг СССР. Была объявлена гонка вооружений, сборная США и ее союзники не поехали на Олимпиаду в Москву (а затем советская не поехала на Олимпиаду в США), а в Европе Госдеп сделал все, чтобы разорвать газовую сделку века между Советским Союзом и ФРГ.

При этом, мало кто уже помнит, но именно в эти годы Америка вошла в состояние системного экономического кризиса. Их экономику лихорадило, инфляция била рекорды и многие эксперты считали, что краха экономической модели Штатов стоит ждать с года на год. Нагнетание происходило на протяжении шести лет. За это время мир, как никогда близко подошел к началу третьей мировой войны и многим уже казалось, что ее не избежать.

Разрядка Горбачева

И тут вдруг в 1986 году последовало предложение Михаила Горбачева, снять напряженность между странами и установить для начала прямой диалог президентов. Все началось с Рейкьявика, после которого подобные встречи стали регулярными. Война отступила, а СССР по итогу был развален изнутри. Именно этот сценарий сегодня и советуют повторить Трампу американские политики...

Все не так однозначно

Вероятнее всего, подобный ход задумали давно и Госдеп просто ждал удобного момента, чтобы его объявить. Итак, схожего очень много, но есть и масса различий которые фактически ломают все расчеты американцев. Во-первых, Китай, который был для СССР по сути вторым фронтом, поддерживает Россию. Отношения между державами крепнут год от года, и сегодня впору говорить об их стратегическом оборонительном союзе. Во-вторых, сегодня Россия находится на взлете и ее политическое влияние крепнет, а американское слабеет. В этом компоненте мы имеем полностью зеркальное положение, которое работает явно не в пользу Вашингтона.

В-третьих, так называемые страны третьего мира заметно окрепли, и их роль в мировой экономике на порядок выше, а потому дуэт США-Европа уже не обладает всеподавляющей мощью, которая была у него еще 30 лет назад.

И «как назло» практически все они не хотят играть в играх американцев и с надеждой смотрят на дуэт Москва-Пекин. В-четвертых, именно РФ является лидером по развитию новых систем вооружений, а американская сторона лишь догоняет. И именно американцев напрягает то, что относительные военные потенциалы двух союзов (НАТО и российско-китайского) быстро выравниваются. Как мы видим, несмотря на много общих деталей и очевидно схожий сценарий, промежуточные итоги противостояния совершенно иные. И даже обратные. Именно США все более проигрывают от такой политики и именно им надо что-то быстро менять.

Разрядка Трампа

А потому сегодня именно Трамп, как 31 год назад Горбачев, первым дал понять, что готов к переговорам. Это очень важный и символичный жест. В дипломатии случайностей не бывает, особенно таких. Американцы первыми запросили «диалога» и они его получат. Правда, не такого как им бы хотелось. Итак, нас ждут очень долгие и важные переговоры. Думаю, Россия будет всячески затягивать их и ждать, когда американские элиты смиряться с неизбежным отступлением и предложат такой вариант, от которого Москва не сможет отказаться. А далее, поглядим. Здесь главное не увлечься и не уничтожить американскую империю полностью. Если это случится, это станет крупнейшей геополитической катастрофой XXI века, от которой России не стоит ожидать ничего хорошего.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции