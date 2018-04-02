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Семеро американских военных устроили драку у ночного клуба в Румынии

Семеро американских военных устроили драку у ночного клуба в Румынии

В ВМС США подтвердили сведения о происшествии и пообещали провести внутреннее расследование.

Полиция Румынии задержала семерых американских военных после драки у ночного клуба. Об этом сообщили на телеканале Digi 24. Происшествие с участием военнослужащих с американской базы в Девеселу случилось в городе Крайове на юге страны.

Военные ушли из клуба пьяными, не оплатив счет. Сотрудники охраны заведения догнали военных, которые начали драку.

Зачинщики конфликта начали вести себя агрессивно по отношению к прибывшим полицейским, поэтому правоохранители надели на них наручники и доставили в отделение. Пятеро военных получили штрафы за нарушение общественного порядка.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #полиция #военные #румыния
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