Семеро американских военных устроили драку у ночного клуба в Румынии
В ВМС США подтвердили сведения о происшествии и пообещали провести внутреннее расследование.
Полиция Румынии задержала семерых американских военных после драки у ночного клуба. Об этом сообщили на телеканале Digi 24. Происшествие с участием военнослужащих с американской базы в Девеселу случилось в городе Крайове на юге страны.
Военные ушли из клуба пьяными, не оплатив счет. Сотрудники охраны заведения догнали военных, которые начали драку.
Зачинщики конфликта начали вести себя агрессивно по отношению к прибывшим полицейским, поэтому правоохранители надели на них наручники и доставили в отделение. Пятеро военных получили штрафы за нарушение общественного порядка.