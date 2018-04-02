Постпред РФ при ОЗХО: Ситуация вокруг «дела Скрипаля» лишь накаляется

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что ситуация вокруг отравления в британском Солсбери Сергея Скрипаля с дочерью продолжает накаляться.

Об этом Шульгин заявил в понедельник вечером в эфире телеканала «Россия 1».

«С тех пор, как британцы голословно обвинили Россию в использовании химического оружия на их территории, а также в нарушении химической конвенции, ситуация лишь накаляется», - сказал Шульгин, отметив, что многие, и на западе в том числе, понимают опасность сложившейся ситуации.

Напомним: ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, которая направила в ОЗХО 13 вопросов по «делу Скрипаля» заинтересована в том, чтобы истина в ситуации с отравлением российских граждан в Солсбери была установлена.