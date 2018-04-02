Из горящего в Сочи жилого дома эвакуировали 50 человек, в том числе 15 детей

Пожар на кровле жилого дома в Сочи локализован на площади 600 квадратных метров.

Об этом ИА «Политика сегодня» сообщили в экстренных службах города.

Также в экстренных службах Сочи заявили, что номер сложности пожара на крыше пятиэтажного одноподъездного жилого дома повышен со второго до третьего уровня. В числе 50 эвакуированных жильцов оказались 15 детей. Все они размещены в пункте временного размещения, который был подготовлен на базе санатория.

Особо подчеркивается, что на данный момент информации о погибших или пострадавших при пожаре в жилом доме нет, однако к месту пожара направлено несколько бригад скорой помощи. Также на место ЧП прибыл мэр города Анатолий Пахомов.

Пресс-служба сочинской мэрии сообщила также, что в настоящее время в городе наблюдается сильный ветер, который к ночи может еще усилиться до 20 метров в секунду.