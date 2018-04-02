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Путин поучаствует в церемонии закладки АЭС «Аккую» в Турции

Путин поучаствует в церемонии закладки АЭС «Аккую» в Турции

 СК: Предположительная причина пожара в «Зимней вишне» - короткое замыкание

СК: Предположительная причина пожара в «Зимней вишне» - короткое замыкание
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Путин поучаствует в церемонии закладки АЭС «Аккую» в Турции

Путин поучаствует в церемонии закладки АЭС «Аккую» в Турции

 СК: Предположительная причина пожара в «Зимней вишне» - короткое замыкание

СК: Предположительная причина пожара в «Зимней вишне» - короткое замыкание
Семь человек пострадали при взрыве в Ереване

Семь человек пострадали при взрыве в Ереване

 Украина деградирует, считает экс-глава МИД страны

Украина деградирует, считает экс-глава МИД страны
​​​​​​​Мэр Риги оспорит в КС перевод русских школ на латышский язык

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 США запросили мира, или Зачем Трамп пригласил к себе Путина

США запросили мира, или Зачем Трамп пригласил к себе Путина
19:48   2 Апреля 2018
Россия
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США открыли второй фронт информационной войны против России, считает депутат ГД

США открыли второй фронт информационной войны против России, считает депутат ГД

Вся ситуация вокруг инцидента в британском Солсбери демонстрирует, что США открыли второй фронт информационной войны против РФ.

Об этом заявил в понедельник журналистам первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Парламентарий отметил, что изначально только Вашингтон выступал инициатором всех медиа-атак на Россию и регулярно попадал за это под критику. В настоящее же время США, заявил Шхагошев, решили задействовать еще одного игрока на мировой арене, чтобы тот выступил с подобными атаками на РФ.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #госдума #политика #информационная атака
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