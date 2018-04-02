США открыли второй фронт информационной войны против России, считает депутат ГД

Вся ситуация вокруг инцидента в британском Солсбери демонстрирует, что США открыли второй фронт информационной войны против РФ.

Об этом заявил в понедельник журналистам первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Парламентарий отметил, что изначально только Вашингтон выступал инициатором всех медиа-атак на Россию и регулярно попадал за это под критику. В настоящее же время США, заявил Шхагошев, решили задействовать еще одного игрока на мировой арене, чтобы тот выступил с подобными атаками на РФ.