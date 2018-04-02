Почему выбирать мэра в Екатеринбурге хотят меньше двух тысяч человек и Ройзман

У нынешнего градоначальника нет ни кадровых полномочий, ни финансовых. Судьба института мэра Екатеринбурга, который с 2013-года стал свадебным генералом, решится не на митинге.

Ясная, плюсовая погода не помогла, как не помогли и призывы экс-кандидата в президенты России Ксении Собчак, ее партнера по новой партии Дмитрия Гудкова, и обращение блогера Алексея Навального. Митинг в Екатеринбурге за сохранение института мэра собрал не более двух тысячи человек. Если вычесть пришедших журналистов, получится около 1 700 горожан. Для полутора-миллионного города выглядит каплей в море. Впрочем, организаторы судя по реквизиту на массовость и не рассчитывали. Пришедшим раздавали красные шарики, а то и под два, чтобы на снимках с дронов выглядело внушительнее.

Исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов сомневается, что таким способом удастся переубедить тех, кому завтра принимать решение - депутаты регионального Заксобрания.

«Естественно, что большинство депутатов Заксобрания решение уже приняли, - заметил в комментарии «Политике Сегодня» он. - И это решение - консолидированное решение местных элит, которых не устраивает фигура Ройзмана».

Официально организатором митинга за сохранение выборов мэра значился депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Головин. Он первым и поднялся на сцену и поблагодарил тех немногих, кто пришел.

«Ройзман! Ройзман!» - ждали в толпе.

Но мэр Екатеринбурга не появлялся. Вместо него вышла мундепутат из Москвы Юлия Галямина. А следом поднялся тот, кто помог ей стать народным избранником, - Дмитрий Гудков.

«Избранный лучше назначенного, даже если это один и тот же человек», — сообщил Гудков.

А дальше московский политик назвал главу региона Евгения Куйвашева, получившего на губернаторских выборах в Екатеринбурге больше голосов, чем Евгений Ройзман на мэрских, и его команду «назначенцами».

Потом на сцену вышел драматург, следом представитель Навального, еще один депутат гордумы. Ройзман примерил на себя роль хедлайнера.

«Екатеринбург — один из лучших городов России и однозначно лучший из всех миллионников, — сказал он. — И тут приезжий человек без образования без кругозора хочет лишить наш город прямых выборов. С чего это вдруг-то? Это единственный миллионник, у которого нет даже долгов. Мы способны сами решать и выбирать себе мэра. И от этого права отказываться нельзя. Понятно?».

О том, что к финансовым успехам города мэр с 2013 года не имеет отношения, Ройзман не говорил. Должность, которую он занимает, официально звучит глава Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской думы. По факту управляет городом сити-менеджер Александр Якоб, которому законопроект и добавил полномочий.

Не говорил Ройзман и о своем желании идти в сентябре на выборы мэра, которые «отменяют». Данилов полагает, что это в стиле Ройзмана:

«Для таких оппортунистов, мастеров политического маневра, а Ройзман - непотопляемый политик, крайне важно принимать решение в существующей конъюнктуре. Какая она будет к осени, непонятно».

Должность мэра Екатеринбурга сродни посту президента Германии, в которой все решает канцлер. Отличается лишь тем, что фамилия Ройзмана известней в России, чем персона Франк-Вальтера Штайнмайера.

«Даже кастрированная должность мэра является публичный, - объяснил Данилов. - Она гарантирует целый полномочий: вес слову, доступ к медиа-ресурсам, публичный интерес. Все это находится в круге того символического капитала, который невозможно отнять у мэра, даже если он лишен инструментов на распределение финансов или назначение на должности».

Первому губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю, ныне представляющему интересы региону в Совете Федерации, причина отмены выборов прямых выборов понятна.

«Местное самоуправление сегодня, к сожалению, не обеспечивается полностью финансами, - объяснял Россель. - Не имеет достаточных закрепленных налогов за своим бюджетом, чтобы не зависеть от областного. В этом вся проблема. Человек приходит к власти в результате народных выборов, а денег нет для того, чтобы выполнить все то, что он обещал людям. Поэтому отмена прямых выборов кажется мне вполне логичной».

Финансы или характер так и не позволили мэру выполнить обещания, данные в своей предвыборной программе. Среди них - дотирование частных детских садов, чистота в городе и даже, знакомая Ройзману по работе в фонде «Город без наркотиков», организация в школах антинаркотической пропаганды. Запомнился Ройзман на посту и предложениями отменить в городе Чемпионат мира по футболу, от которого позже открестился, скепсис у мэра был и в отношении ЭКСПО.

Бывший сотрудник администрации президента, занимающийся вопросами региональной политики, Андрей Колядин полагает, что отставка только прибавит Ройзману политических очков.

«Ройзман-свободный от государства значительно более опасен, чем Ройзман, внедренный внутрь власти, - заметил Колядин. - Внутри власти он делит ответственность за то, что происходит вокруг, как часть этой власти. Ройзман-свободный - может стать одним из центров оппозиционного строительства России».

Что касается института мэра в Екатеринбурге, то его судьба была предрешена после перехода руководителя администрации города Владимира Тунгусов, который в мэрии находился со времени первого мэра, со всеми полномочиями, Алексея Чернецкого на работу в правительство области