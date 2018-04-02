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19:26   2 Апреля 2018
Россия
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Гидрометцентр призвал россиян защищаться от ультрафиолета

Гидрометцентр призвал россиян защищаться от ультрафиолета

Гидрометцентр России напомнил россиянам об опасности длительного пребывания под прямыми солнечными лучами без дополнительной защиты для кожи и глаз.

Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает в понедельник «Вечерняя Москва». Отмечается, что от вредного воздействия солнечных лучей защитят солнцезащитные очки, широкополые шляпы, а также крем от загара. В такое время, когда еще не везде сошел снег, наиболее актуальным является первый вариант защиты, отмечают специалисты.

По данным синоптиков, в ближайшие два дня на территории России максимально возможный УФИ будет находиться в пределах безопасных для здоровья человека значений, но рекомендуется все же позаботиться о защите в полдень жителям Приморья, Северо-Кавказского федерального округа и Нижнего Поволжья.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #погода #синоптики #солнце #ультафиолет
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