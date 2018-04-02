Фонд Ахмата Кадырова открыл три пункта помощи пострадавшим жителям Сирии

Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова открыл в Сирии три пункта гуманитарной помощи, сообщает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

На своей странице во «ВКонктакте» глава Чеченской республики рассказал об открытии трех пунктов оказания гуманитарной помощи в Латакии, Дамаске, Алеппо и их пригородах.

Пункты гуманитарной помощи ежедневно обеспечивают продуктами питания, одеждой и предметами первой необходимости более десяти тысяч человек.. Кадыров добавил, что помощь оказывается при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон.