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Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург

Член оргкомитета ПМЭФ, президент организации малого и среднего бизнеса «Опора России» объяснил интерес иностранцев к мероприятию двумя факторами.

Иностранный бизнес проявляет повышенный интерес к России, несмотря на призывы бойкотировать Петербургский международный экономический форум 2018. Об этом в комментарии ИА «Политика Сегодня» сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин.

По словам собеседника агентства, иностранные делегации интересуются форумом малого и среднего предпринимательства, который пройдет в Петербурге 23 мая на той же площадке, что и ПМЭФ.

«Там точно будут большие делегации Германии, Китая, Японии и Франции. К нам на форум малого и среднего бизнеса в нулевой день хотят приехать в этом году гораздо больше иностранных компаний. Интерес огромный по нескольким причинам. К этому времени будет сформировано новое правительство и пройдет инаугурация президента. Мы фиксируем, что в этом году интерес иностранного бизнеса выше, чем в прошлом», - сообщил Калинин.

Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита на ПМЭФ

Британская The Times ранее сообщила, что бойкотировать ПМЭФ-2018 призывал основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Участие британских компаний в мероприятии Браудер считает непатриотичным из-за дела Скрипаля. В Россию финансисту путь заказан. В июле 2013 года российский суд признал Браудера виновным в неуплате налогов и приговорил к девяти годам колонии заочно.

Бойкотировать ПМЭФ готовы не все. По данным The Times, в Петербург приедут представители шведско-британской биофармацевтической компании AstraZeneca. Компания работает в России с 1993 года и построила свой завод в Калужской области.

ПМЭФ-2018 пройдет в Петербурге с 24 по 26 мая. По традиции форум посещает глава государства Владимир Путин.

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Автор: Марк Григорьев
#россия #великобритания #бизнес #пмэф #браудер #опора россии
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