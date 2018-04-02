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СК: Предположительная причина пожара в «Зимней вишне» - короткое замыкание
Семь человек пострадали при взрыве в Ереване

Семь человек пострадали при взрыве в Ереване

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19:28   2 Апреля 2018
Россия
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Суд в Петербурге продлил арест восьми вербовщиков ИГ на три месяца

Суд в Петербурге продлил арест восьми вербовщиков ИГ на три месяца

Срок ареста продлили, чтобы обвиняемые и их адвокаты ознакомились с материалами дела.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В апреле прошлого года после теракта в петербургском метро задержали и арестовали десять выходцев из Средней Азии. Они обвиняются в вербовке в террористическую организацию. 

Уроженец Киргизии Обид Абдыраимов признался, что с июля 2015 по апрель 2017 года вербовал в запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ) выходцев из Средней Азии в Петербурге. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Суд в Петербурге продлил арест восьми вербовщиков ИГ на три месяца

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Автор: Ольга Шпакова
#суд #иг #петербург #вербовщики
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