Пожарные и спасатели, ликвидировавшие пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», до конца выполнили свой долг.

Такое заявление сделал глава МЧС России Владимир Пучков, слова которого приводит в понедельник ТАСС. Отмечается, что министр лично координировал работу пожарно-спасательной и экстренной служб на месте и неоднократно встречался с семьями жертв трагедии.

Согласно данным МЧС, из горящего здания были выведены более 700 человек, еще более 20 удалось спасти. Всего при тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня» задействовали более 840 человек и примерно 200 единиц техники.