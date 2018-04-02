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 СК: Предположительная причина пожара в «Зимней вишне» - короткое замыкание

СК: Предположительная причина пожара в «Зимней вишне» - короткое замыкание
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19:11   2 Апреля 2018
Россия
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Пожарные, тушившие огонь в ТЦ «Зимняя вишня», до конца выполнили свой долг — Пучков

Пожарные, тушившие огонь в ТЦ «Зимняя вишня», до конца выполнили свой долг — Пучков

Пожарные и спасатели, ликвидировавшие пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», до конца выполнили свой долг. 

Такое заявление сделал глава МЧС России Владимир Пучков, слова которого приводит в понедельник ТАСС. Отмечается, что министр лично координировал работу пожарно-спасательной и экстренной служб на месте и неоднократно встречался с семьями жертв трагедии.

Согласно данным МЧС, из горящего здания были выведены более 700 человек, еще более 20 удалось спасти. Всего при тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня» задействовали более 840 человек и примерно 200 единиц техники.

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Автор: Алла Ларионова
#мчс #россия #пожарные #общество #пучков #тц зимняя вишня
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