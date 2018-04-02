Члены экипажа крымского судна «Норд», арестованного Украиной, лишились паспортов

Официальный представитель судна сообщила, что экипаж считает действия украинских пограничников недопустимыми.

25 марта сотрудники Пограничной службы Украины задержали крымское судно «Норд» в Азовском море. На борту находятся десять человек, все они являются российскими гражданами.

Судовладелец назвал действия пограничников противоправными и опасными для жизни моряков.

Управление ФСБ Крыма возбудило уголовное дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». В ответ украинская сторона 30 марта арестовала сейнер.

Официальный представитель судна добавила, что у моряков изъяли российские паспорта, а сотрудники Погранслужбы Украины продолжают оказывать на членов экипажа давление: им отказывают в доступе к вещам первой необходимости и медицинским услугам.