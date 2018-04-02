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19:20   2 Апреля 2018
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ООН: России и США нужно вести диалог по вопросам разоружения

ООН: России и США нужно вести диалог по вопросам разоружения

Заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам заявил, что Россия и США должны продолжать вести диалог в сфере контроля над вооружениями и предпринимать реальные шаги на пути ядерного разоружения.

С таким заявлением Маркрам выступил в понедельник в штаб-квартире ООН на открывшейся сессии Комиссии всемирной организации по разоружению. При этом он напомнил, что в феврале текущего года генсек ООН поздравил Россию и США с сокращением стратегических ядерных сил до уровня, который предусмотрен Договором о мерах по сокращению и ограничению наступательных вооружений.

«Необходимо, чтобы вслед за этим последовало продолжение диалога и дальнейшие шаги в направлении разоружения», - заявил Маркрам, добавив при этом: - «В условиях, когда беспокойство в мире по поводу ядерного оружия достигло самого высокого уровня со времен холодной войны, вопросы разоружения и контроля над вооружениями становятся как никогда актуальными».

При этом представитель ООН отметил, что в последнее время в процессе контроля над вооружениями наметились признаки прогресса, указывающие Комиссии ООН области, в которых она могла бы внести свой вклад. В частности, одним из позитивных сигналов, по мнению Макрама, стало намерение КНДР и США провести встречу на высшем уровне к маю текущего года.

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Автор: Александр Люблинский
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