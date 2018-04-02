Корабль «Североморск» в ходе учений успешно торпедировал подлодку условного противника

Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» в ходе противолодочных учений в Баренцевом море отработал уничтожение подводной лодки условного противника.

«Уничтожение» проводилось с использованием реактивных глубинных бомб и торпедированием, сообщает начальник пресс-службы Северного Флота капитан первого ранга Вадим Серга.

Главная задача противолодочного корабля состояла в определении района действия подводной лодки и выполнении торпедной атаки.

Как показали учения, экипаж «Североморска» успешно справился с учебной торпедной стрельбой, стрельбой реактивными глубинными бомбами, а также с освоением тактик маневрирования.

После учений торпеду нашли, подняли из воды и доставили на военную базу, добавил Серга.