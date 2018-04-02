Опубликован топ-10 дешевых российских городов для весенних путешествий
Сервис бронирования жилья предоставил список самых недорогих российских городов, которые смогут посетить туристы этой весной без особых затрат.
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир с 1 марта по 30 апреля. В топ-10 вошли такие города, как Тула, где 1,5 ночи в гостинице стоят в районе тысячи рублей, Красноярск, где за гостиницу просят в среднем 1100 рублей. Комсомольск-на-Амуре тоже доступен экономным туристам - там за две ночи в отеле нужно будет заплатить 1200 рублей.
Гостиницы города Павловский Посад в среднем стоят 1300 рублей. Также в числе доступных для путешествий городов оказались Петрозаводск (1400), Тюмень (1400), Астрахань (1500) и Воронеж (1700).
В Волгограде и Йошкар-Оле ночевка обойдется в 1800 рублей.