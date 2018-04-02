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 Цукерберг: Проблемы безопасности в Facebook решатся за несколько лет

Цукерберг: Проблемы безопасности в Facebook решатся за несколько лет
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 Цукерберг: Проблемы безопасности в Facebook решатся за несколько лет

Цукерберг: Проблемы безопасности в Facebook решатся за несколько лет
18:52   2 Апреля 2018
Весь мир
47

Цукерберг: Проблемы безопасности в Facebook решатся за несколько лет

Цукерберг: Проблемы безопасности в Facebook решатся за несколько лет

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг считает, что для того, чтобы решить проблему с безопасностью данных в соцсети, потребуется работать несколько лет.

Слова Марка Цукерьберга в понедельник приводит издание Vox.

«Я хотел бы, чтобы мы это преодолели, но это займет несколько лет… Хотел бы я сказать, что мы решим все эти проблемы через три или шесть месяцев, но реальность в том, что решение некоторых из этих вопросов займет более длинный период времени», - заявил он, в частности.

Также основатель Facebook добавил, что в настоящее время над решением проблем с безопасностью в его социальной сети работают примерно 14 тысяч человек, а до конца текущего года штат сотрудников планируется расширить до 20 тысяч человек.

Напомним: ранее американское издание The New York Times сообщило, что британская компания Cambridge Analytica, которая сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом в ходе его предвыборной компании, незаконно получила доступ к данным 50 миллионов пользователей соцсети Facebook.

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Автор: Александр Люблинский
#политика #общество #весь мир #фейсбук #социальная сеть #марк цукерберг #данные пользователей #проблемы с безопасностью
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