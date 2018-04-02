Украина деградирует, считает экс-глава МИД страны

На сегодняшний день Украина находится в состоянии деградации, считает бывший министр иностранных дел страны и лидер партии «Социалисты» Леонид Кожара.

Видео его выступления в ходе конференции "Рынок земли: за и против" появилось на YouTube.

«Украина стала беднее, а это означает, что мы были свидетелями деградации государства все 26 лет, скоро 27 лет, его независимости», — сказал экс-министр.

По оценкам западных экспертов, ВВП Украины до распада Советского Союза составлял примерно 900 миллиардов долларов в пересчете на нынешний курс, подчеркнул Кожара. При этом, отметил он, ВВП страны за прошлый год оказался на уровне 93 миллиардов. Таким образом, добавил бывший дипломат, экономический показатель Украины уменьшился в десять раз.