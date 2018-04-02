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18:34   2 Апреля 2018
Россия
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В Сочи горит пятиэтажный жилой дом

В Сочи горит пятиэтажный жилой дом

В понедельник, 2 апреля в одном из сочинских жилых домов произошло возгорание. Сейчас МЧС проводит эвакуацию жителей, сообщает пресс-служба ведомства.

ГУ МЧС России по Сочи сообщает, что пожар вспыхнул в Центральном районе города.

По данным представителей ведомства, возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме с мансардой. Площадь здания составляет около 500 квадратных метров. Сейчас проводится эвакуация жильцов.

На тушение огня подано четыре пожарных ствола «Дельта».

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Автор: Юлия Стрелкова
#россия #чп #сочи
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