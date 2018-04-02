Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 96 тысяч россиян

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

По состоянию на 23 марта биометрию прошли 136 тысяч человек, из которых 96 тысяч — граждане России. В основном россияне посещают Украину для визита к родственникам и по коммерческим делам.

К законопослушным гражданам украинская сторона не имеет никаких вопросов, просто ведется фиксация их данных. Идентификация и верификация лиц уменьшает риски и повышает безопасность, отметил Цигикал.

В конце января сообщалось, что биометрический контроль на Украине прошли порядка 40 тысяч граждан РФ.