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18:31   2 Апреля 2018
Ближнее зарубежье
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Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 96 тысяч россиян

Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 96 тысяч россиян

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

По состоянию на 23 марта биометрию прошли 136 тысяч человек, из которых 96 тысяч — граждане России. В основном россияне посещают Украину для визита к родственникам и по коммерческим делам.

К законопослушным гражданам украинская сторона не имеет никаких вопросов, просто ведется фиксация их данных. Идентификация и верификация лиц уменьшает риски и повышает безопасность, отметил Цигикал.

В конце января сообщалось, что биометрический контроль на Украине прошли порядка 40 тысяч граждан РФ.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #украина #пограничники #биометрический контроль
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