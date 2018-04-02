Володин: Госдума в ближайшее время рассмотрит антикоррупционные проекты президента

Проекты по противодействию коррупции, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, в понедельник были направлены в профильные комитеты Государственной Думы и в ближайшее время будут рассмотрены на пленарном заседании.

Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В частности, он рассказал, что законопроекты в понедельник 2 апреля были направлены в думский Комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов, Комитет по госстроительству и законодательству и в Комитет по безопасности и противодействию коррупции.

«В ближайшее время они будут подготовлены для рассмотрения на пленарном заседании Государственной думы», - добавил Володин.

Также спикер Госдумы отметил, что законодательные предложения главы государства являются очередным шагом в последовательной борьбе с коррупцией. Кроме того, Володин напомнил, что те меры по борьбе с коррупцией, которые были приняты ранее, уже показали свою эффективность.

Напомним: ранее президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу несколько проектов, предусматривающих в числе прочего возможность для руководителей госкорпораций и государственных внебюджетных фондов проверять достоверность сведений о доходах и расходах физических и юридических лиц, путем получения соответствующих справок.