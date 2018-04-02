Мы в соц.сетях:
Члены экипажа крымского судна «Норд», арестованного Украиной, лишились паспортов

Члены экипажа крымского судна «Норд», арестованного Украиной, лишились паспортов

 Пожарные, тушившие огонь в ТЦ «Зимняя вишня», до конца выполнили свой долг — Пучков

Пожарные, тушившие огонь в ТЦ «Зимняя вишня», до конца выполнили свой долг — Пучков
Украина деградирует, считает экс-глава МИД страны

Украина деградирует, считает экс-глава МИД страны

 Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 96 тысяч россиян

Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 96 тысяч россиян
Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург

Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург

 Цукерберг: Проблемы безопасности в Facebook решатся за несколько лет

Цукерберг: Проблемы безопасности в Facebook решатся за несколько лет
Члены экипажа крымского судна «Норд», арестованного Украиной, лишились паспортов

Члены экипажа крымского судна «Норд», арестованного Украиной, лишились паспортов

 Пожарные, тушившие огонь в ТЦ «Зимняя вишня», до конца выполнили свой долг — Пучков

Пожарные, тушившие огонь в ТЦ «Зимняя вишня», до конца выполнили свой долг — Пучков
Украина деградирует, считает экс-глава МИД страны

Украина деградирует, считает экс-глава МИД страны

 Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 96 тысяч россиян

Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 96 тысяч россиян
Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург

Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург

 Цукерберг: Проблемы безопасности в Facebook решатся за несколько лет

Цукерберг: Проблемы безопасности в Facebook решатся за несколько лет
18:32   2 Апреля 2018
Россия
60

Володин: Госдума в ближайшее время рассмотрит антикоррупционные проекты президента

Володин: Госдума в ближайшее время рассмотрит антикоррупционные проекты президента

Проекты по противодействию коррупции, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, в понедельник были направлены в профильные комитеты Государственной Думы и в ближайшее время будут рассмотрены на пленарном заседании.

Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В частности, он рассказал, что законопроекты в понедельник 2 апреля были направлены в думский Комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов, Комитет по госстроительству и законодательству и в Комитет по безопасности и противодействию коррупции.

«В ближайшее время они будут подготовлены для рассмотрения на пленарном заседании Государственной думы», - добавил Володин.

Также спикер Госдумы отметил, что законодательные предложения главы государства являются очередным шагом в последовательной борьбе с коррупцией. Кроме того, Володин напомнил, что те меры по борьбе с коррупцией, которые были приняты ранее, уже показали свою эффективность.

Напомним: ранее президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу несколько проектов, предусматривающих в числе прочего возможность для руководителей госкорпораций и государственных внебюджетных фондов проверять достоверность сведений о доходах и расходах физических и юридических лиц, путем получения соответствующих справок.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #госдума #володин #политика #общество #законопроекты #борьба с коррупцией #проекты путина
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург Весь мир
Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург
Член оргкомитета ПМЭФ, президент организации малого и среднего бизнеса «Опора России» объяснил интерес иностранцев к мероприятию двумя факторами.
19:18   2 Апреля 2018
55
Курды привезли в Сирию Маркса и сепаратизм. Права человека забыли Весь мир

Курды привезли в Сирию Маркса и сепаратизм. Права человека забыли

17:45   2 Апреля 2018
56
Заявление о «нацистских наклонностях» в РАН изучит Генпрокуратура Общество

Заявление о «нацистских наклонностях» в РАН изучит Генпрокуратура

17:26   2 Апреля 2018
66
И этим студентом не был Хокинг Весь мир

И этим студентом не был Хокинг

15:18   2 Апреля 2018
6886
Новости smi2.ru
И этим студентом не был Хокинг

И этим студентом не был Хокинг

 Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии

Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии

 Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

 Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова

Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова