Бывшая жена Манделы умерла на 82 году жизни

Южноафриканский политик Винни Мандела, которая занимала ряд государственных постов и возглавляла лигу Африканского национального конгресса женщин, скончалась в понедельник, 2 апреля.

Бывшая жена экс-президента ЮАР Нельсона Мандела умерла на 82 году жизни от продолжительной болезни. Винни Мандела была одной из величайших икон борьбы против апартеида. Она решительно сражалась против политики расовой дискриминации и пожертвовала жизнью ради свободы страны, заявила семья Винни Манделы.