Бывшая жена Манделы умерла на 82 году жизни
Южноафриканский политик Винни Мандела, которая занимала ряд государственных постов и возглавляла лигу Африканского национального конгресса женщин, скончалась в понедельник, 2 апреля.
Бывшая жена экс-президента ЮАР Нельсона Мандела умерла на 82 году жизни от продолжительной болезни. Винни Мандела была одной из величайших икон борьбы против апартеида. Она решительно сражалась против политики расовой дискриминации и пожертвовала жизнью ради свободы страны, заявила семья Винни Манделы.
Se nos va Nabandle Nomzamo Winfreda Madikizela, Winnie #Mandela en el imaginario popular de #Sudáfrica y el mundo. Sin ella no habría existido la leyenda de su esposo. Que la tierra te sea leve. pic.twitter.com/twzD3Ulcuq— Alfonso Torres (@AlfonsoGTorres) April 2, 2018