Атомные подлодки Северного флота провели «подводную дуэль» во время учений.

Экипажи двух атомных подводных лодок Северного флота провели учебные «сражения» в Баренцевом море.

Пресс-служба флота сообщила, что учения проводились на закрытых полигонах в Баренцевом море.

Главная цель учений — отработка военнослужащими навыков слежения и поиска субмарин противника, тактики маневрирования, торпедные атаки и совершение маневра уклонение от вражеской торпеды с помощью ложной цели. Подводники также тренировались в торпедной стрельбе практическим боезапасом.