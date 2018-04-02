Атомные подлодки Северного флота провели «подводную дуэль» во время учений.
Экипажи двух атомных подводных лодок Северного флота провели учебные «сражения» в Баренцевом море.
Пресс-служба флота сообщила, что учения проводились на закрытых полигонах в Баренцевом море.
Главная цель учений — отработка военнослужащими навыков слежения и поиска субмарин противника, тактики маневрирования, торпедные атаки и совершение маневра уклонение от вражеской торпеды с помощью ложной цели. Подводники также тренировались в торпедной стрельбе практическим боезапасом.