Минтранс отзывает ряд допусков на полеты «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» в России

Министерство транспорта РФ отзывает ряд допусков на полеты «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» в Россию с 5 апреля текущего года.

Об этом сообщает в понедельник ТАСС.

Накануне стало известно, что таджикская частная авиакомпания «Сомон эйр» вынужденно приостановила полеты по девяти направлениям в РФ. Причиной такого решения послужила телеграмма от Росавиации.

Напомним, ранее таджикская сторона отказала «Уральским авиалиниям» в разрешении на осуществление полетов по некоторым направлениям, в том числе из Перми и Челябинска в Душанбе. Российский Минтранс обещал принять ответные меры.