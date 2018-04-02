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18:18   2 Апреля 2018
Россия
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Посольство России: Британия саботирует собственную экономику

Посольство России: Британия саботирует собственную экономику

Российское посольство в Британии прокомментировало материал The Times, в котором шла речь о том, что ряду британских компаний рекомендуется не приезжать в Петербург на Международный экономический форум.

Как отмечается в микроблоге посольства в соцсети Twitter, если саботирование экономики Великобритании является одним из важнейших интересов Лондона, то у посольства нет комментария на этот счет. У дипведомства другое мнение. 

 

Ежегодный петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в период с 24 по 26 мая. Мероприятие является практическим инструментом для бизнеса и собирает руководство крупнейших компаний и лидеров стран.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #великобритания #политика #пмэф
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