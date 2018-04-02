Посольство России: Британия саботирует собственную экономику

Российское посольство в Британии прокомментировало материал The Times, в котором шла речь о том, что ряду британских компаний рекомендуется не приезжать в Петербург на Международный экономический форум.

Как отмечается в микроблоге посольства в соцсети Twitter, если саботирование экономики Великобритании является одним из важнейших интересов Лондона, то у посольства нет комментария на этот счет. У дипведомства другое мнение.

If sabotaging British economy is believed to be in Britain’s best interest, we just have no comment. Our opinion is different. pic.twitter.com/Ffw9gPfn3R — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 2, 2018

Ежегодный петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в период с 24 по 26 мая. Мероприятие является практическим инструментом для бизнеса и собирает руководство крупнейших компаний и лидеров стран.