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18:17   2 Апреля 2018
Россия
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Груздев: Россия готовит ответ на решение США ввести пошлины на сталь и алюминий

Груздев: Россия готовит ответ на решение США ввести пошлины на сталь и алюминий

Минпромторг России оценивает ущерб для российских предприятий в три миллиарда долларов.

В своем выступлении на лекции в Уральском федеральном университете, заместитель министра экономического развития Алексей Груздев заявил о готовности российских властей принять ответные меры в связи с желанием США ввести торговые пошлины на алюминий и сталь.

Груздев отметил, что сейчас специалисты активно работают над оценкой рисков и потенциального ущерба. Однако об ответных мерах будет объявлено позже, после подготовки всех необходимых документов. 

По мнению замминистра экономического развития, прекращение работы торгового представительства США в России негативно скажется на экономических связях между государствами. 

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Автор: Юлия Стрелкова
#россия #сша #груздев
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