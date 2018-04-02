Груздев: Россия готовит ответ на решение США ввести пошлины на сталь и алюминий
Минпромторг России оценивает ущерб для российских предприятий в три миллиарда долларов.
В своем выступлении на лекции в Уральском федеральном университете, заместитель министра экономического развития Алексей Груздев заявил о готовности российских властей принять ответные меры в связи с желанием США ввести торговые пошлины на алюминий и сталь.
Груздев отметил, что сейчас специалисты активно работают над оценкой рисков и потенциального ущерба. Однако об ответных мерах будет объявлено позже, после подготовки всех необходимых документов.
По мнению замминистра экономического развития, прекращение работы торгового представительства США в России негативно скажется на экономических связях между государствами.