Губернатор Ставрополья рассказал президенту РФ о планах строительства онкоцентра

В Кремле состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Глава региона доложил о реализации федеральных программ на Ставрополье, сообщают местные СМИ. В частности, Владимиров заявил Путину о том, что край намерен попасть в общенациональную программу по борьбе с раковыми заболеваниями. Планируется, что на Ставрополье построят онкоцентр, площадь которого составит 22 тысячи квадратных метров.

Как подчеркнул Владимиров, в настоящее время регион активно реализует программу по благоустройству городской среды и уже готов к началу другого проекта – «Детская медицина».