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18:03   2 Апреля 2018
Россия
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Белый дом: Трамп обсудил с Путиным возможные места для встречи

Белый дом: Трамп обсудил с Путиным возможные места для встречи

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили возможность проведения встречи на высшем уровне, сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сандерс рассказала, что через несколько часов после телефонного разговора с Владимиром Путиным, Трамп заявил о возможности двухсторонней встречи глав государств в скором будущем. Среди возможных мест проведения встречи президент США назвал Белый дом. 

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 20 марта по инициативе американской стороны.

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Автор: Юлия Стрелкова
#путин #трамп #белый дом
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