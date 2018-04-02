Белый дом: Трамп обсудил с Путиным возможные места для встречи
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили возможность проведения встречи на высшем уровне, сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Сандерс рассказала, что через несколько часов после телефонного разговора с Владимиром Путиным, Трамп заявил о возможности двухсторонней встречи глав государств в скором будущем. Среди возможных мест проведения встречи президент США назвал Белый дом.
Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 20 марта по инициативе американской стороны.