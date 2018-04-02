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17:54   2 Апреля 2018
Россия
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Центробанк выделит 130 миллиардов рублей на докапитализацию Промсвязьбанка

Центробанк выделит 130 миллиардов рублей на докапитализацию Промсвязьбанка

Зампред Центробанка Василий Поздышев напомнил, что сейчас на докапиталицацию Промсвязьбанка выделено 113,4 миллиарда рублей.

Предполагается, что докапитализацию проведут с помощью облигаций федерального займа, которые Центробанк выкупит из санированых банков. Выкупленные облигации внесут в виде финансовой помощи в Агентство по страхованию вкладов, которое и проведет докапитализацию Промсвязьбанка.

Поздышев добавил, что на докапитализацию всех санированых банков Центробанк выделили 26 миллиардов рублей.  

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Автор: Юлия Стрелкова
#центробанк #промсвязьбанк #поздышев
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