Центробанк выделит 130 миллиардов рублей на докапитализацию Промсвязьбанка

Зампред Центробанка Василий Поздышев напомнил, что сейчас на докапиталицацию Промсвязьбанка выделено 113,4 миллиарда рублей.

Предполагается, что докапитализацию проведут с помощью облигаций федерального займа, которые Центробанк выкупит из санированых банков. Выкупленные облигации внесут в виде финансовой помощи в Агентство по страхованию вкладов, которое и проведет докапитализацию Промсвязьбанка.

Поздышев добавил, что на докапитализацию всех санированых банков Центробанк выделили 26 миллиардов рублей.