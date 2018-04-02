Вашингтон готовит список дополнительных пошлин на китайские товары

Предполагается, что новые пошлины введут в отношении номенклатур, импорт которых превышает 50 миллиардов в год.

Администрация американского лидера Дональда Трампа представит список китайских товаров, в отношении которых введут дополнительные импортные пошлины. В первую очередь под санкции попадет продукция высокотехнологичных отраслей.

Вашингтон призывает Пекин отказаться от политики принуждения компаний США к несоответствующей американским интересам передаче Китаю интеллектуальной собственности. Пекин несправедливо лицензирует американские технологии и вводит дополнительные требования для совместных компаний.