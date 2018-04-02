Кабмин ввел пятиминутный срок дозвона в аварийные службы

Кабмин РФ внес изменения в правовые акты по вопросам управления многоквартирными домами.

Среди нововведений определили максимальное время дозвона в аварийно-диспетчерские службы — пять минут. Соответствующее постановление обнародовали на сайте правительства.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, службы должны использовать функцию «обратный вызов» или «автоответчик», в том числе и ночью.

Правительство также установило время локализации аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем — 30 минут с момента вызова. Засоры отныне должны устраняться в течение двух часов, а на ликвидацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем отводится трое суток.

Аварийно-диспетчерская служба должна контролировать сроки, качество исполнения заявок и вести электронный журнал заявок.